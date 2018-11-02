Интерес туристов к Сочи снизился после наводнения на Кубани

Наводнение произошло в Краснодарском крае 24-25 октября после обрушившихся на юг региона сильных дождей.

По данным онлайн-тревел агентства «Купибилет», интерес российских туристов к поездкам в Сочи упал. После наводнения авиабилеты в направлении Сочи стали искать на 8% меньше, продажи упали на 13,4%.

Зато россияне стали немного чаще летать в Краснодар: с 25 октября поиски авиабилетов в краевой центр выросли на 10%, а продажи — на 1,8%.

«Вероятно, это обусловлено тем, что туда направились родственники пострадавших от наводнения», — цитирует аналитиков «Интерфакс».

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