Интернет-банк для бизнеса от «Первомайского»: есть то, чего нет у многих

Банк «Первомайский», следуя своей стратегии сделать обслуживание клиентов простым, удобным и надежным, обновил функционал интернет-банка для юридических лиц.

Теперь клиенты «Первомайского» могут не только видеть статус исполнения операций и совершать платежи круглосуточно, но и отправить заявку на кредит, овердрафт, депозит и многое другое без посещения офиса банка. Сканы необходимых документов банк принимает в электронном виде, также клиент может видеть статус своей заявки онлайн.

По словам начальника управления дистанционных сервисов Василия Харина, расширение перечня банковских услуг для бизнеса, предоставляемых дистанционно — ключевой приоритет на 2017 год. Общая концепция интернет-банкка построена на едином подходе к клиентам: доступно горячее переключение между режимами интернет-банков для физических лиц и предпринимателей без дополнительной авторизации. Сервис доступен в любом браузере. Уже сейчас в личном кабинете интернет-банка клиенты «Первомайского» имеют возможность делать запрос на снятие и взнос наличных через cash-карту, видеть информацию по арестам и приостановлениям, просматривать картотеки 1 и 2, получать ответ на любой вопрос за 5 минут в переписке с банком. В ближайшей перспективе подключение сервиса «1С-бухгалтерия», проверка контрагентов своих клиентов, бесплатное подключение зарплатного проекта в режиме онлайн, а также выпуск мобильного приложения для предпринимателей, которое будет доступно на платформах Android и iOS.

Уже сегодня 99,3% клиентов банка «Первомайский» пользуются дистанционными сервисами. Средняя сумма онлайновых платежей, проводимых юридическими лицами в интернет-банке, составляет 517 млн 963 тыс. 250 рублей в день.

Одновременно с инновациями в сфере интернет-банкинга «Первомайский» запустил пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию с тарифами от 490 рублей в месяц. С 18 ноября 2016 года на пакетное обслуживание перешло более 5 тыс. клиентов:

Просто — в рамках специальной акции, все бесплатно: открытие расчетного счета и первый месяц обслуживания;

Удобно — заявку можно оформить на сайте банка;

Надежно — денежные средства на счетах индивидуальных предпринимателей застрахованы.

Предложение действительно до 31 декабря 2016 года. Успейте подать свою заявку и открыть счет на льготных условиях.

Банк «Первомайский» (ПАО) работает на финансовом рынке с октября 1990 года. Входит в состав крупнейших банков Южного федерального округа по величине собственного капитала и активам. Основные направления деятельности — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, частных клиентов, привлечение средств населения во вклады.

Телефон круглосуточной службы поддержки: 8 800 100-5-100.

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