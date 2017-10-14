Интернет-портал «Кубань 24» победил в конкурсе «Вместе медиа онлайн»

Специалисты получили награду в номинации «Пост в социальных сетях и мессенджерах».

В Краснодаре 14 октября подвели итоги конкурса журналистских онлайн-материалов «Вместе медиа онлайн».

Работа интернет-портала «Кубань 24» под названием «В Краснодаре состоялось техническое открытие парка у стадиона ФК «Краснодар»» заняла первое место. Автором является SMM-специалист интернет-портала Екатерина Устинова.

Всего в шорт-лист вошло 37 работ, представленных СМИ Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Крыма, Кабардино-Балкарии.

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