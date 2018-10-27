Интернет-портал «Кубань 24» занял второе место в конкурсе «Вместе медиа. Онлайн»

В Ростове-на-Дону 27 октября объявили победителей регионального этапа конкурса «Вместе медиа».

Награду в номинации «Большой материал» получила работа «Огонь, вода и задымленные трубы». Автор — фотокорреспондент интернет-портала «Кубань 24» Николай Хижняк.

В разделе «Вместе медиа. Радио» «Первое радио Кубани» получило первое место за выпуск новостей и за выпуск ток-шоу «Грудное вскармливание «на людях»: норма или перебор?». Также сотрудникам «Первого радио» вручили диплом за третье место в номинации «Ток-шоу» за эфир программы «Утро на «Первом»» «Где парковать личный автомобиль».

В 2017 году работа интернет-портала «Кубань 24» под названием «В Краснодаре состоялось техническое открытие парка у стадиона ФК «Краснодар»» SMM-специалиста Екатерины Устиновой заняла первое место.

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