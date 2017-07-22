Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников

В организации предполагают, что участники запрещенной в России организации могут отправиться в Европу для совершения террористических атак.

Эти сведения были получены американской разведкой в Сирии и Ираке и переданы ФБР и Интерполу.

В разведке опасаются, что, по мере того, как ИГ терпит поражения на Ближнем Востоке, все больше боевиков будут приезжать в Европу для того, чтобы стать смертниками. При этом у Интерпола нет данных о том, что люди из списка уже находятся в Европе.

Попавшие в перечень террористы охарактеризованы как люди, «которых могли обучить собирать и размещать самодельные взрывные устройства, способные вызвать значительное число смертей и травм», пишет «Интерфакс».

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