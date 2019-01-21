Инвестфорум в Сочи посетят Юрий Башмет и Александр Друзь

Опубликована культурная программа Российского инвестиционного форума, который пройдет на курорте 14-15 февраля.

Вечером 14 февраля культурную программу в Зимнем театре откроет гала-концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

В этот же день пройдет «Нетривиальная игра» с магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Мероприятие в формате интеллектуальной игры на тему «Большая страна» посвятят истории и современности российских регионов.

В Зимнем театре 15 февраля покажут спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В постановке участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

В Сочи 16 февраля в Зимнем театре пройдет гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств. В нем примут участие музыканты и исполнители из Испании, Бельгии, Германии, Республики Корея и США, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи с 14 по 24 февраля пройдет Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Участие в фестивале примут Лора Бинон, Хосе Висенте Кастелло, Дайджин Ким, Михаэла Мартин, Френк Кампос, Николай Луганский, Татьяна Самуил и другие.

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