Инвестиции в будущее: почему России выгодно восстановить Донбасс

В то же время, в РФ также реализуются мощные инфраструктурные проекты, в которых задействованы тысячи человек.

Стало известно о будущем «Азовстали» в Мариуполе. На территории предприятия больше не будет производств с использованием старых технологий, однако рабочие места там создадут. Об этом заявил заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы не видим восстановление в старых технологиях, — отметил он в интервью РБК. — Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем».

Хуснуллин также рассказал, что в Мариуполе строители сдадут первые жилые дома уже в сентябре. Кроме жилья, тут строятся больницы, а также планируется возвести центр МЧС. По словам чиновника, в городе уже заменена большая часть коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.

Хуснуллин подчеркнул, что исторический центр Мариуполя будет восстановлен — речь идет о тех зданиях в центре, которые не разрушены полностью. Их восстановят по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов.

Мариуполь планируют полностью восстановить в течение трех лет, соответствующий план Хуснуллин представил в конце июля президенту России Владимиру Путину. В частности, планируется построить набережную и высадить новые парки, реконструировать 90 социальных объектов, а также построить «самую современную больницу», создать транспортно-пересадочный узел с трамвайными линиями, морским и железнодорожным вокзалом.

«Всю осмотрели транспортную инфраструктуру, делаем ее более новой, более современной. Делаем транспортно-пересадочные узлы. Планируем задействовать железную дорогу как общественный транспорт», — рассказал он.

Тогда Хуснуллин заявлял, что план по восстановлению Северодонецкой агломерации в Луганской народной республике будет разрабатываться с учетом работ, начавшихся в Мариуполе.

К восстановлению Донбасса подключилась практически вся страна — по данным на конец июля почти 40 регионов взяли шефство над городами Донецкой и Луганской народных республик, а также других перешедших под контроль России территорий.

О том, что к восстановлению Донбасса подключатся российские регионы в мае сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. После регионы стали подключаться к процессу — иногда для этого задействуют бюджет, иногда привлекают бизнес, а также собирают гуманитарную помощь от жителей и местных предприятий. Так, Москва взяла шефство над Донецком и Луганском, Санкт-Петербург вызвался помогать Мариуполю, Снежное поможет восстановить Самарская область. Помощь обещана и другим населенным пунктам — Лисичанску, Красному Лучу, Алчевску, Первомайску и другим.

Эксперты считают, что восстановление Донбасса может вдохновить тысячи молодых россиян.

«Самое время ставить рекорды в строительстве, искать интересные архитектурные и технологические решения, налаживать производственные и культурные контакты, — отметила общественный деятель из Санкт-Петербурга, консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина, её цитирует Общественная служба новостей. — Для этого понадобятся специалисты разных профилей. И не просто специалисты, а люди, которые горят своим делом и понимают, что оно приносит реальную пользу».

Сейчас, на первом этапе восстановления, там создаются тысячи рабочих мест не только для местных жителей, но и для россиян из разных регионов.

На восстановление разрушенного региона потребуется немало средств. Ранее премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявлял, что в течение ближайших двух лет Россия вложит в экономику республики более 2 трлн рублей. Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин утверждал, что ежегодно на восстановление потребуется около полутриллиона рублей, а за три года — 1,5 триллиона. Он также подчеркивал, что у России эти средства есть, а бюджет страны имеет «мощный запас устойчивости».

Эти средства — отличные инвестиции, ведь Донбасс — важнейший промышленный регион, по своей мощи вполне сопоставимый с Уралом. Там богатые запасы каменного угля разных марок, пригодного и как топливо, в том числе для металлургии, и как сырье для химической промышленности. Донецкий угольный бассейн занимает площадь около 60 тысяч кв. км, а подтвержденные залежи угля составляют около 10 млрд тонн. Благодаря таким запасам, развитие получили отдельные отрасли машиностроения, химической промышленности, в том числе нефтехимия, производство минеральных удобрений и строительных материалов.

Удачное географическое положение подкрепляется развитой транспортной инфраструктурой. После боевых действий 2014–2015 годов был произведен ремонт дорог Донецк–Новоазовск–Седово, Знаменка–Луганск–Изварино, Донецк–Харцызск–Авмросиевка–Успенка. Заново выстроена вся система железнодорожного управления. Теперь же дороги тоже восстанавливают в первую очередь.

Все вложенные в регион средства через 5-10 лет непременно окупятся, ведь заводы, фабрики, порты, шахты теперь будут служить на благо России. А значит, что вложение в восстановление экономики Донбасса может иметь хороший обратный эффект.

Экономический рост в России произойдет с началом восстановления разрушенных в результате боевых действий освобожденных территорий Донбасса, рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Когда запускается проект по восстановлению и по интеграции – это дает мощнейший импульс для экономического роста, — цитируют его РИА Новости. Средства, которые на это будут направлены — вернутся сторицей и при этом они не будут вызывать инфляцию».

Кроме того, масштабные инфраструктурные проекты — это лучшее средство от рецессии. Когда-то высокие государственные расходы на подобные цели вытащили США из великой депрессии. Президент Рузвельт именно в тот период воплотил в жизнь национальную программу строительства дорог — она помогла создать рабочие места и мощную инфраструктуру, ставшую впоследствии фундаментом процветания США. Россия идет по похожему пути — несмотря на период экономической турбулентности, огромные деньги вкладывают в реконструкцию и строительство дорог — например, в высокоскоростную магистраль Москва — Казань, обход Тольятти с мостом через Волгу, мост через Лену в районе Якутска, и другие.

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