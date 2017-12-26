Инвестиции в экономику Кубани за девять месяцев выросли на 105,3%

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году правильно определили точки роста. По его словам, импортозамещение продиктовало вектор экономического развития как края, так и муниципалитетов.

«За девять месяцев инвестиции в краевую экономику выросли на 105,3%. Хотя еще в первом полугодии рост составлял 0,7%. Эти цифры демонстрируют высокие темпы, которыми развивается экономика Кубани. Необходимо продолжать работать в этом направлении», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Василий Швец рассказал, что инвестиции в экономику края составили около 290 млрд рублей. Бизнес продолжает активно вкладывать деньги в экономику Кубани, в том числе благодаря действующей в регионе системе господдержки крупных инвесторов. В этом году они получили субсидий и налоговых преференций на сумму 2,5 млрд рублей. На 39% увеличилось количество крупных проектов, находящихся в активной стадии реализации.

«Вместе с тем, нам есть к чему стремиться. Мы будем увеличивать объем привлеченных инвестиций до 480 млрд рублей, обеспечив рост в 2% к уровню текущего года», — пояснил Швец.

Он уточнил, что в следующем году в полной мере внедрят механизм проектного управления.

«Давайте сделаем так, чтобы инвесторы поверили в нас и даже не смотрели на другие регионы. Они должны знать, что на Кубани стабильно, сюда можно и нужно вкладывать. А имеющиеся предприятия необходимо переводить на качественно новые рельсы с более высокой производительностью труда», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор доложил о развитии курортной отрасли края. В течение последних лет с каждым годом число туристов, отдыхающих на курортах края, растет. По итогам года прогнозируют рост до 16 млн туристов. Это плюс 3% к показателю прошлого года. Всего на курортах Кубани в этом году работало 315 пляжей, в том числе 82 детских.

«В следующем году мы ставим цель обеспечить общий туристический поток на уровне 16,2 млн человек. Среднегодовая загрузка средств размещения должна быть на уровне 65%. Мы уверены, что это обеспечит налоговые поступления от предприятий отрасли на уровне 7,2 млрд рублей», —добавил Швец.

В крае увеличивается количество мест показа, туристических маршрутов и достопримечательностей. Особое внимание будут уделять инвесторам, вкладывающим деньги в туристическую отрасль, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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