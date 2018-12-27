Стоимость проекта составит около 232 млрд рублей.

РЖД планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта, получив долю в управляющей компании проекта «РМП-Тамань». Предполагается, что «РМП-Тамань» возьмет на себя строительство основной инфраструктуры порта — причалов, подходного канала, оградительных сооружений, берегоукреплений, искусственных земельных участков.

Создание глубоководного порта в Тамани обсуждают с советских времен. В 2014 году проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, но после присоединения Крыма к России приоритетным стало строительство Крымского моста. Стоимость строительства порта оценивают в 232 млрд рублей.

Подрядчиком строительства может выступить «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга, сообщает РБК.

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