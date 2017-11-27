Инвесторы из Швеции заявили о готовности сотрудничать с Кубанью

Свои предложения гости озвучили главе региона 27 ноября. Вениамин Кондратьев встретился с полномочным послом королевства в России и руководителями крупных компаний.

Бизнесмены из Швеции высказали готовность сотрудничать с Краснодарским краем сразу в нескольких отраслях экономики. В свою очередь губернатор отметил, что для региона особенно интересны идеи энергосбережения, создания комфортной среды в городах, развития промышленности. Для края также важен опыт шведских коллег в вопросах утилизации твердых бытовых отходов.

«У вас мировой опыт по утилизации мусора, а для Краснодарского края это проблема первой важности. Около 16 млн отдыхающих за год приезжают сюда. Каждый оставляет после себя отходы жизнедеятельности. Конечно, можно красивейший край превращать в свалки, в мусорки, но от этого явно не выиграет последующее поколение. Поэтому вопросы, связанные с управлением отходами, для меня одни из важнейших в задачах региона», — сказал Вениамин Кондратьев.

«В Швеции 99% мусора населения используются или вторичным сырьем, или для энергетики. И только 1% попадает на свалку. У нас есть сегодня фирмы, которые занимаются переработкой, и они, конечно, создают свою маленькую часть этого успеха. Это большая система сотрудничества между государством, муниципалитетами и фирмами», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РФ Петер Эриксон.

Швеция — давний стратегический партнер Кубани. В этом году товарооборот составил около 5,5 млн долларов.

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