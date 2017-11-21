Инвесторы из Таиланда предложили построить в Анапе парк развлечений и отдыха

Проект парка «Тай Сити» представили в Анапе 21 ноября.

В администрации города состоялась встреча мэра Анапы Юрия Полякова и инвесторов из Королевства Таиланд.

Инвесторы рассказали, что изучили территорию Краснодарского края и остановили выбор на Анапе. По их мнению, проект будет способствовать культурному обмену между странами и демонстрировать характерные черты архитектуры, истории, обычаев и достопримечательностей Таиланда.

В парке будут находиться как аттракционы, так и тематические площадки. Он предусматривает 400 рабочих мест, из них 50 займут специалисты из Таиланда , а 350 — местные жители.

Разместить парк предполагается не на самом побережье, где достаточно объектов развлекательной инфраструктуры, а в нескольких километрах от моря.

Подобный парк успешно работает в китайском Шанхае, привлекая туристов со всего мира.

Подробное обсуждение проекта состоится в рамках ежегодного международного туристского форума SIFT-2017. Технические детали, возможность провести коммуникации будут обсуждаться позже, если проект одобрят, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Анапы и ООО «Аттрапарк 2005» в октябре 2016 года на инвестиционном форуме «Сочи-2016» подписали соглашение о строительстве в городе-курорте детского развлекательного парка «Книга джунглей». В августе 2017 года в парке установили 70-метровое колесо обозрения. Строительство детского комплекса планируют завершить в 2018 году.

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