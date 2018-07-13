Инвесторы не получат компенсацию за ликвидацию «Азов-сити»

Игорную зону исключили из законопроекта о возмещении ущерба.

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о возмещении ущерба инвесторам игорных зон в случае ликвидации.

В документе говорится: если игорная зона ликвидируется до истечения десяти лет с момента ее создания или было принято решение изменить границы, то инвесторы получат компенсацию. Выплаты будет производить регион, который получит трансферт из федерального бюджета.

«Азов-Сити» упоминается в законопроекте как исключение. Это объясняется тем, что игорная зона в Щербиновском районе просуществовала более десяти лет, поэтому компенсации выплачиваться не будут, но после выпуска федерального закона о ликвидации инвесторы смогут проработать на территории еще три года, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории Краснодарского края действуют две игорные зоны: «Красная поляна» в Сочи и «Азов-Сити» в Щербиновском районе, которая должна быть ликвидирована до 31 декабря 2018 года.

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