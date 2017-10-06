Инвесторы выразили желание производить косметику на Кубани

Вице-губернатор региона Василий Швец провел переговоры с менеджментом компании Hunca — крупнейшего производителя парфюмерии и косметики в Турции и на Балканах.

Стороны обсудили возможность размещения в Краснодарском крае производственных мощностей.

«Безусловно, Кубань заинтересована в иностранных инвестициях и власти региона делают все возможное, чтобы объем вложений в экономику края возрастал. Поэтому мы готовы предоставить в полной мере все льготы и преференции, которые предусмотрены действующим законодательством. Но это возможно только тогда, когда компания перейдет от торговой деятельности к производственной», — подчеркнул в ходе встречи Швец.

Топ-менеджер Hunca Эмре Айдогмуш отметил, что руководство компании рассматривало для инвестиций страны Африки и Ближнего Востока, но благодаря действиям властей Краснодарского края акцент реализации инвестпроектов смещен на Россию и, в частности, на Кубань.

«Россия сейчас для нас — № 1 в инвестиционном портфеле. Мы изучили возможности работы в вашем регионе и теперь хотим закрепиться здесь, построить завод и налаживать бизнес. Основной акционер абсолютно поддерживает менеджмент в этом решении», — сообщил Айдогмуш.

Стороны договорились, что в течение года продолжат анализировать рынок, определят наиболее востребованную жителями края продукцию из ассортимента компании, после чего будет принято решение о строительстве завода на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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