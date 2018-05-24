Инженерные классы «Сириуса» примут в этом году 45 сочинских школьников

Об этом 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Эта школа работает не только для тех ребят, которые приезжают в «Сириус», — мы пригласили 45 сочинских ребят, десятиклассников, которых мы отобрали в специализированные физмат-классы, мы их назвали инженерными классами», — отметила Шмелева.

По ее словам, в классах будет возможность вести не только проектную, но и исследовательскую работу.

В этой же школе будут по индивидуальным программам заниматься дети, приезжающие на смены «Сириуса». Благодаря научному кластеру, который будет создан в «Сириусе» в течение ближайших лет, в Имеретинскую низменность перебазируются научные центры нескольких крупных российских компаний — партнеров фонда, таких, как «Яндекс». Их сотрудники будут помогать в обучении детей и молодых ученых, при этом работники компаний также получат возможность обучаться в центре, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин дал старт работе образовательного центра «Сириус».

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