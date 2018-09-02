Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Церемония похорон народного артиста СССР прошла 2 сентября.

Кобзона похоронили в иудейской части Востряковского кладбища, рядом с матерью. Процессию сопровождала рота почетного караула.

Церемонию погребения провели по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву «Кадиш». После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним.

Артист был погребен под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эстрадный певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном прошла 2 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Гражданская панихида по артисту длилась пять часов. Проститься с артистом пришли в том числе президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев

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