“Ипотека сейчас – это петля на шее”: миллиардер рассказал, как сберечь накопления

Не влезать в кредиты – один из способов.

Непростая экономическая ситуация в стране заставила многих задуматься о том, как сберечь свои накопления. Миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков назвал самую действенный способ сохранить деньги. Ни ценные бумаги, ни биткоины не обеспечат будущего, сообщил бизнесмен в интервью РИАМО.

Он отметил, что новая экономическая ситуация коснулась даже самых богатых. Если раньше люди переводили капиталы за рубеж, думая, что там они находятся в безопасности, то после начала СВО более $330 млрд российских капиталов было заблокировано, из которых $300 млрд принадлежат ЦБ, а оставшиеся $30 млрд – частным лицам.

Миллиардер посоветовал в кризисной ситуации создать свой собственный финансовый план, следить за новостями и ни в коем случае не влезать в кредиты.

Игорь Рыбаков

«Ипотека в период турбулентности – это петля на шее, а сама недвижимость – камень, который к этой веревке привязан. Мобильность сейчас очень важна, нужно быстро перемещаться в поисках работы и заработка. Так что покупайте дома и квартиры, только если есть, что вложить», – отметил Рыбаков.

По его словам, в сегодняшних условиях сбережения правильнее всего хранить в рублях или в валютах тех государств, которые проявляют пророссийскую политику. Он посоветовал держать 80% активов в России и 20% в дружественных странах. «Если есть возможность, можно, например, купить недвижимость в Дубае и перевести туда деньги», – рассказал эксперт, добавив при этом, что лучшее вложение – это инвестиции в собственное образование.

«Ни квартира, ни дома, ни ценные бумаги с биткоином не смогут обеспечить будущего вашим детям. Лучшее, что можно для них сделать – дать хорошее образование, которое станет преимуществом на рынке труда», – заявил Рыбаков.

Относительно ближайших перспектив в экономике миллиардер отметил, что все идет к тому, что труд человека в ближайшее время обесценится. В будущем, по его словам, люди будут разделяться на тех, кто создает смыслы и творческо-математические конструкции и тех, кто выполняет простейшие функции. «Так что еще раз подумайте над хорошим образованием для себя и своих детей», – резюмировал Рыбаков.

Рыбаков: лучшее вложение – это инвестиции в собственное образование.

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