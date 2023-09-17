Иран аннулировал аккредитацию восьми инспекторов МАГАТЭ

Iran The International Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отозвало аккредитацию 8 экспертов, проверявших выполнение своих обязательств в отношении ядерной программы Тегерана.

Как сообщает агентство Fars, пишет “Report”.

Примечательно что инспекторы, аккредитация которых аннулирована, являются гражданами Германии и Франции.проинформирован о решении аннулировать свою аккредитацию. Их точное количество гендиректор не назвал. По мнению Гросси, этот шаг существенно сократит возможности агентства по проведению расследований в стране. Глава МАГАТЭ осудил такое поведение Тегерана и призвал его к сотрудничеству.