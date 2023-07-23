Иран арестовал подозреваемых в терроризме

Члены вооруженной группы, готовившей теракты, были арестованы в районе Систан-Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Об этом сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.
Согласно сообщению, арестовано 4 человека.
В ведомстве сообщили, что дополнительная информация будет обнародована позже.
В провинции Систан-Белуджистан действует группировка под названием «Джейш уль-Адл». Организация объявила, что ее целью является «защита прав суннитского белуджского народа в регионе».