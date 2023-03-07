Иран и Бельгия хотят обменяться пленными

В понедельник Конституционный суд европейской страны. Через несколько дней после того, как на переезд был дан зеленый свет, Иран выразил готовность обменять долгожданных заключенных с Бельгией. Республика Иран, безусловно, приветствует это изменение”, – заявил МИД пресс-секретарь Насир Канани журналистам в Тегеране. Находящегося в заключении бельгийца Оливье Вандекастеля заменит Асадулла Асади, иранский чиновник, осужденный в Бельгии попытки взорвать конференцию оппозиции под Парижем в 2018 году.

Бельгия и Иран <stron Согласно контракту, подписанному в 2022 году, Вандекастель должен был быть заменен Асади, но в декабре Конституционный суд Бельгии приостановил действие контракта.Наконец, в пятницу Конституционный суд Бельгии отклонил юридический обжалование закона, разрешающего обмен пленными с Ираном и разрешил обмен. был арестован после того, как сорвал заговор с целью взорвать бомбу на митинге, организованном оппозиционной группой под Парижем.

После трех лет тюрьмы Асади был приговорен к 20 годам лишения свободы в Бельгия в мае 2021 года.

«Мы сказали, что он (Асади) должен быть безоговорочно освобожден, ему должна быть выплачена компенсация, и он должен взять на себя обязательство не повторять подобных действий», — сказал Канани.

>