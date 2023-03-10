Иран и Саудовская Аравия договорились об открытии посольств в Китае

Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств в Китае, сообщило информационное агентство Tasnim.

Связи возникли после конфликта 2016 года между правительством Саудовской Аравии и шиитами, а также Эр-Риядом. посольство в Тегеране было разорвано после шовинистского шага.

Несколько дней трехсторонних переговоров в Пекине привели к компромиссу между Ираном и Саудовской Аравией, которые восстановят дипломатические отношения и вновь откроют свои посольства в течение следующих двух месяцев. ..

Сообщается, что Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, ведет интенсивные переговоры со своим саудовским коллегой по урегулированию разногласий между Тегераном и Эр-Риядом. 6 марта он посетил Пекин, чтобы забрать подарки.