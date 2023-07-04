Иран официально стал членом Шанхайской организации сотрудничества

Иран стал полноправный член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое решение было принято сегодня на саммите ШОС, прошедшем в Нью-Дели под председательством Индии.

Эксперты считают, что членство Ирана в ШОС придаст новый импульс развитию торговли между участниками организации. Как стратегически важный союзник Иран может способствовать укреплению безопасности на Кавказе и в Центральной Азии. Кроме того, он может сыграть важную роль в отслеживании ситуации в Афганистане, а это отвечает одной из целей организации, подписали меморандум о взаимопонимании, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организация. Проект закона о Меморандуме об обязательствах принят 25 января 2023 года.

ШОС — международная организация, созданная в 2001 году. Его членами являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. С Ираном число постоянных членов достигло 9.

Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

>На прошедшем в Самарканде саммите ШОС подписаны меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса партнеров по диалогу. Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Мьянма также получат статус партнеров по диалогу.