Иран подтвердил арест сотрудника дипломатического корпуса ЕС

<p "The Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской Республики, его дело будет передано в суд", – сообщил на пресс-конференции представитель Минюста Ирана Масуд Сетайеси.

“Он находится на территории Исламской Республики Иран”. Обвинен в совершении преступления. В отношении этого человека вынесено судебное решение и он отправлен в тюрьму. Расследование находится на завершающей стадии. После окончательного решения прокуратуре, дело будет направлено в соответствующий суд в ближайшие дни”, – сказал он.

Ранее Европейский Союз в Иране и Европейский Союз в Швеции Сообщалось, что арест Йохана Флюдеруса, Гражданин Швеции, работавший в дипломатическом корпусе ЕС, скрывался более года. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Джозеф Боррель заявил, что чиновники организации пытаются добиться его освобождения в ходе дипломатических встреч с представителями Ирана.