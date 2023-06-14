Иран предложил помощь России и Таджикистану в производстве беспилотников – США

Госдепартамент США сообщил, что Иран предложил России и Таджикистану помощь в организации производства беспилотных летательных аппаратов (дронов) на их территории. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

«Иран предложил Таджикистану и России предоставить беспилотные технологии и оборудование. Такими усилиями Тегеран может попытаться укрепить двусторонние отношения, увеличить экспортную выручку и за счет других мер затруднить ограничение использования беспилотников.Серии Shahed и Mohajer поставили сотни беспилотников. Москва, возможно, широко использовала эти беспилотники для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре во время жестокой агрессивной войны против Украины.

Напомним, что 25 мая Украина уничтожила все 36 беспилотников иранского производства в ходе ночных атак России. был сбит. Также в ночь на 28 мая российские войска заявили, что нанесли авиаудар иранскими беспилотниками Shahed-136/131 и уничтожили 52 из 54 запущенных беспилотников. Официальный Тегеран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет кампанию против Ирана, чтобы привлечь дополнительную военную и финансовую поддержку со стороны западных стран.