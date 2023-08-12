Иран ставит одно условие: сначала деньги, потом американцы

Иран освободит граждан США, которые были переведены из тюрьмы под домашний арест в рамках сделки по обмену заключенными, как только они получат доступ к своим замороженным активам. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. Заключенные США не могут покинуть Иран», — написал Джамшиди Хда.

В четверг, 10 августа, Белый дом сообщил, что пять американских граждане – Сиамак Намози, Морад Тахбаз, Эмад Шарги и еще двое, пожелавшие остаться неизвестными, заявили, что американца перевели в Иран под домашний арест. В рамках сделки Иран получит доступ к 6 миллиардам долларов, замороженным на банковских счетах Южной Кореи из-за санкций США. Иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, соглашение предусматривает конвертацию средств в южнокорейских вонах в евро, после чего их можно будет отправить на банковский счет в Катаре.