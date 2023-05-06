Иран выслал 4 дипломатов Азербайджана

Правительство Ирана объявило 4 дипломатов Азербайджана, в том числе двух дипломатов посольства в Тегеране и двух дипломатов генконсульства в Тебризе, как персон нон грата и выслал из страны.

Отмечается, что высылка азербайджанских дипломатов началась в Апрель, который произошел и стал ответом на высылку Азербайджаном четырех иранских дипломатов из Баку.

Ранее Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана в Баку персонами нон грата, а 48 попросили покинуть страну в течение часа.

МИД Ирана заявил, что Тегеран считает «такое поведение правительства Азербайджана противоречащим принципам добрососедства».