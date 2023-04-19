Иран хочет уничтожить израильские города, если…

Малейший шаг Израиля по угрозе безопасности Ирана приведет к разрушению Хайфы и Тель-Авива. Эта угроза была сделана президентом Ирана Эбрагимом Раиси во время выступления на военном параде, состоявшемся в Тегеране по случаю Дня национальной армии, и является сильным барьером против врагов”.

” Иностранные державы, особенно США, создают нестабильность на Ближнем Востоке. Эти силы должны покинуть регион как можно скорее. Однако вооруженные силы Ирана являются фактором безопасности в регионе», — сказал Раиси.

В то же время президент Ирана подчеркнул готовность устранить угрозы со стороны Израиля.

В рамках парада была продемонстрирована военная мощь Ирана, включая ракетоносцы, танки, бронетехнику, беспилотники, радары и зенитно-ракетные комплексы.

Ранее, если Израиль, Тегеран заявил, что готов нанести военный удар по Ирану, если уровень обогащения урана превысит 60 процентов. Обогащение урана до 90% позволит производить ядерное оружие.