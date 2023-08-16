Иран хочет ввести безвизовый режим с Россией

Иран согласился полностью отменить визовый режим с Россией, в то же время ожидаются соответствующие решения иранских властей на этот счет. Об этом в интервью «Известиям» «в самом начале» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

“Относительно полной отмены виз между нашими странами, я хотел бы подчеркнуть, что Исламская Республика Иран полностью готова пойти на этот шаг – отменить визы, чтобы граждане наших стран могли свободно путешествовать в друг друга», — сказал он.

Посол Ирана также отметил, что его страна «рада приглашать россиян» зимой на южное побережье Персидского залива, так как в это время года там очень жарко.

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Следует отметить, что Россия и Иран начали безвизовый туристический обмен с 1 августа. В его рамках туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы в течение двух недель в составе организованных групп от пяти до 50 человек.