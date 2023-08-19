Иран захватил или убил 196 террористов ИГИЛ в ходе операции по захоронению Шах-Чераг

196 человек, связанных с террористической организацией ДАИШ, были захвачены или убиты в результате двух терактов у мавзолея Шах-Чераг в провинции Фарс Ирана.

Об этом сообщило министерство разведки. Исламской Республики.

Согласно заявлению, все они оказались иностранными гражданами.

Отмечается, что среди задержанных нападение есть также член террористической организации ДАИШ, которого считают «ключевым элементом» в организации.

В ведомстве заявили, что он имеет «прямые связи» с лидерами террористической организации ДАИШ.

В результате теракта, произошедшего вечером в воскресенье, 13 августа, погибли два человека.

Это уже второй теракт в мавзолее. 26 октября прошлого года в Шах-Черахе было совершено нападение. В результате теракта погибли 13 человек.

8 июля 2023 г. двое причастных к теракту казнены.