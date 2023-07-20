Ирландия расследует, как компоненты ирландского производства использовались в беспилотниках Shahid.

Следственные органы Ирландской Республики начали расследование, чтобы установить, каким образом произведенные в стране детали могли попасть в дроны-камикадзе иранского производства, которые использовались Россией при атаках на Украину. Доказано, что дроны, использованные в операции содержит компоненты, произведенные на Западе. Мы знаем об этом и проводим соответствующее расследование”, – сказал он на пресс-конференции.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, ни одна ирландская компания не сможет обойти санкций.

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Это не первый случай обнаружения компонентов западного производства в остатках боеприпасов, которые Россия использовала для обстрела Украины. Среди прочего, власти Украины продемонстрировали электронные компоненты ракет 2023 года выпуска.