Искусственный интеллект сделает безработными 14 миллионов человек

Говорят, что рынок труда в Украине сократится примерно на 2%.

Помимо искусственного интеллекта, на ситуацию будут влиять высокая инфляция и замедление экономического роста, говорится в отчете.

Примечание. Эти данные Всемирного экономического форума основаны на опросах более 800 компаний. Согласно результатам, работодатели планируют создать около 69 млн новых рабочих мест в течение следующих трех лет, но 83 млн рабочих мест будут потеряны.Согласно отчету, рост популярности искусственного интеллекта приведет к 30-процентному увеличению спроса на услуги аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и специалистов по кибербезопасности. Однако при этом секретари, администраторы и сотрудники, занимающиеся документооборотом, потеряют работу. Среди них 26 млн человек окажутся под угрозой потери работы.

Ранее глава IBM International Corporation Арвинд Кришна заявил, что в будущем он перестанет нанимать сотрудников, которых можно заменить искусственный интеллект.