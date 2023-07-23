Исламский мир защищает Коран

Турция и Иран обсудили возможность привлечения Организации исламского сотрудничества (ОИС) к борьбе с актами осквернения Корана в странах Европы. Об этом сообщает МИД Турции.

“Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахияном. Обсудили двусторонние отношения, мобилизацию ОИК на борьбу с гнусными посягательствами на наш Священный Коран, а также необходимые совместные меры”, — цитирует МИД ТАСС.

Ранее МИД Ирака сообщал, что ОИК скоро проведет экстренное заседание. В нем рассматривается тема борьбы с проявлениями исламофобии, которые в последнее время фиксируются в западных странах.