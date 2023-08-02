Исландия приостановила работу посольства в Москве.

1 августа Исландия стала первая европейская страна, которая закрыла свое посольство в России, став первой европейской страной, сделавшей это. Исландия вновь откроет посольство», — говорится в заявлении МИД страны.

Об этом было объявлено в июне. 9, что дипломатическая миссия скоро будет закрыта. Тогда официальный Рейкьявик заявил, что торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на исторически низком уровне, поэтому держать посольство в Москве нецелесообразно, объяснив это тогда так: «Нынешняя ситуация не разрешить небольшой дипломатической службе Исландии содержать посольство в России.”

Также 1 августа Исландия объявила, что увеличивает свое дипломатическое присутствие в Украине. У Исландии нет посольства в Киеве, поэтому дипломаты страны используют помещение дипмиссии Литвы в столице Украины. Мы ожидаем ее усиления в ближайшее время, а так как на данный момент у нас нет планов открывать посольство в Киеве , это партнерство является отличной отправной точкой», — говорится в заявлении МИД Исландии.