Исландские футболисты уступили сборной Нигерии на матче ЧМ

Встреча прошла 22 июня на стадионе «Волгоград-Арена».

Счет на 49-й минуте открыл нападающий нигерийцев Ахмед Муса. На 75-й минуте форвард оформил дубль.

На 80-й минуте в ворота сборной Нигерии назначили пенальти, однако полузащитник исландцев Гильфи Сигурдссон не смог реализовать удар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в группе D сборная Хорватии разгромила Аргентину и досрочно вышла в плей-офф ЧМ. В следующем матче сборная Исландии 26 июня встретится с командой Хорватии, а Нигерия в тот же день сыграет с Аргентиной.

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