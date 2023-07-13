Испания предоставила мобильный госпиталь и бронированные машины скорой помощи украинским пограничникам

Даша 13.07.2023 В мире

Испания предоставила мобильный госпиталь и бронированные машины скорой помощи украинским пограничникам

Испания предоставит украинским пограничникам мобильный госпиталь и автомобили, оснащенные медицинским оборудованием, в том числе бронетехнику, которые можно будет использовать для эвакуации раненых с поля боя, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе видеоселекторного совещания. с ее руководством.

Как сообщили в четверг в Государственной пограничной службе Украины, ее медики сейчас находятся на испанской авиабазе в Сарагосе, где изучают размещение мобильного госпиталя и использование его оборудования .

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Скоро больницу привезут в Украину.

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