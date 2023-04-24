Испания реформирует свои спецслужбы из-за войны России против Украины – Национальная разведка страны

В процессе реорганизации создаются подразделения, называемые «миссионерскими центрами». Они специализируются на противодействии «недружественным странам» — в первую очередь России, враждебной пропаганде и дезинформации, кибератакам, шпионажу и уклонению от санкций ЕС, говорится в докладе.

«Россия в последнее время значительно усилила свою разведывательную и другую враждебную деятельность. в Испании, что вызывает беспокойство.Они также сосредоточены на «других формах дестабилизации государства», сообщает Испания.Национальный разведывательный центр.