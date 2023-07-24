Испанская народная партия лидирует на досрочных выборах

Правоцентристская оппозиция на всеобщих выборах в Испании 23 июля Народная партия (K П) победил. Результаты опроса, проведенного компанией Sigma Dos, подтверждают это.

Голосование закончилось в 20:00 по местному времени.

За исключением избирательных участков на Канарских островах, избирательные участки закрываются на час позже из-за разницы во времени.

37,4 млн испанцев имеют право голоса.

Согласно опросу, «ХР» не удалось получить большинство в парламенте, поэтому ему придется сформировать угол правительство с крайне правой партией Vox.

Опрос показывает, что XP будет иметь 145-150 мест в нижней палате парламента с 350 местами, Испанская социалистическая рабочая партия 113-118, левый альянс Sumar 28-32, Vox 24-27 и другие партии 30-35.