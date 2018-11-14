Испанские инвесторы осмотрели площадку под ветропарк в Темрюкском районе

Ветроэлектрическую станцию планируют построить около поселка Берегового. Она будет состоять из примерно 30 установок общей мощностью в 90 МВт.

Этого хватит, чтобы одновременно обеспечить энергией около 60 тыс. домов. Соглашение о возведении комплекса подписали в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Строительством займется испанская компания. Ее представители 14 ноября встретились с руководителями Темрюкского района и обсудили детали проекта. Он будет стоить более 10 млрд рублей.

«Проведены подготовительные работы по выделению земельного участка. Все идет в штатном режиме. Данный инвестор специализируется не только на ветроэнергетике, но и на солнечной энергии. Следующий этап мы связываем с другими направлениями альтернативной энергетики», — сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

Уже готовы документы по планировке территории и проработана схема увеличения мощности. Кроме того, специалисты два года измеряли скорость ветра, чтобы установки идеально подходили именно для Таманского полуострова. Станция должна появиться там в 2020 году.

В Темрюкском районе в проекте заинтересованы.

«Для нас, помимо инвестиционной привлекательности, он несет еще и социальную нагрузку. Потому что на территории Таманского полуострова не хватает качественной электроэнергии», — сказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Ветроэлектрические станции позволяют получать энергию, не вредя экологии. При этом суммы в коммунальных квитанциях местных жителей не увеличатся, а, вполне вероятно, наоборот — уменьшатся.

Подобные проекты испанский инвестор реализует не только на Кубани, но и в Калуге, Санкт-Петербурге и Тольятти. Кроме того, компания управляет ветровыми и гидроустановками в США, Бразилии, Мексике, Бельгии, Польше, Турции и других странах.

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