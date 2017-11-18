Испеченный в Сочи гигантский хачапури попал в Книгу рекордов России

Хачапури по-аджарски весом почти 40 кг приготовили ко Дню города.

Угощение для всех участников праздника испек Сочинский хлебокомбинат, начав работать рано утром. Длина хачапури — 230 см, ширина — 130 см и высота — 6 см. Всего над изделием трудились около десяти специалистов. На его приготовление ушло более 12 кг муки, 16 кг сыра, 100 яиц, а также молоко, вода, сахар, дрожжи, сливочное и подсолнечное масло.

Хачапури выпекали монолитом в специальной печи на каменном поде, которая является современным аналогом русской печи. Это оборудование недавно поступило в распоряжение хлебокомбината, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Результат работы специалистов комбината был занесен в Книгу рекордов России.

Хачапури разрезали глава Сочи Анатолий Пахомов и генеральный директор предприятия Артем Глущенко. Его поделили на сотни кусочков и угостили всех желающих гостей праздника.

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