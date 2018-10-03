Исполнение контракта по безопасности автоподходов к Крымскому мосту перенесли

Кабмин распорядился о переносе сроков на 15 декабря.

Соответствующее распоряжение опубликовано 2 октября. Документ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 29 сентября.

Cроки контракта, исполнителем которого является ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» (УВО Минтранса), уже переносились с 30 апреля на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что к этому времени подрядчик все равно не смог завершить все работы. В частности, на Крымской части до сих пор не решили вопрос с созданием стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября. За первые несколько часов проехали более 700 грузовиков.

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