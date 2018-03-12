Исполнять обязанности ректора КубГТУ будет Ирина Красина

Ирина Красина назначена и. о. ректора КубГТУ приказом Минобрнауки РФ от 6 марта 2018 года.

Красина вступила в новую должность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе вуза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Следователи предъявили ей официальное обвинение в крупном мошенничестве. Сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

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