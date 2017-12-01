Исполняющим обязанности мэра Туапсе назначили Юрия Кузьменко

До этого он 13 лет возглавлял службу наркоконтроля по Туапсе.

Юрий Кузьменко родился в 1962 году в Горловке в Донецкой области. В 1985 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище. Служил во Владивостоке в морской пехоте.

В 2004 году с отличием окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы в Ростове-на-Дону по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2006 году Кузьменко присудили ученую степень кандидата социологических наук, а в 2008 присвоили звание доцента по кафедре «Политология и социология».

С 1992 года проходил службу в органах внутренних дел Магаданской области и Краснодарского края. В 2003 году возглавил службу УФСКН РФ по Краснодарскому краю в городе Туапсе.

С 2008 по 2009 год был начальником службы наркоконтроля по Республике Адыгея. Имеет звание полковник полиции. Награжден государственными наградами ВС РФ, МВД И ФСКН России, ему присвоены звания «Почетный сотрудник органов наркоконтроля», «Заслуженный юрист Кубани», сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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