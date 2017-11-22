Испорченный дождем асфальт на Уральской в Краснодаре подрядчик восстановит за свой счет

Предположительно, работы будут закончены к утру 23 ноября.

«Утром 22 ноября автомобилисты обнаружили, что на улице Уральской, 147 [участок от 1 Мая в направлении Восточного обхода] разрушился верхний слой асфальта на площади примерно 20 кв. м. Нижний слой остался целым», — сообщил заместитель директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрей Канайчев.

Этот участок дороги был отремонтирован по программе «Безопасные и качественные дороги» в начале ноября подрядчиком «ДСУ-1».

По словам Канайчева, на размытом участке взяты пробы асфальта на испытания двумя лабораториями — Единой службы заказчика и сертифицированного независимого Центра по испытаниям, внедрению и сертификации продукции, стандартизации и метрологии (ЦВССМ). Результаты будут готовы через три дня, они покажут, что стало причиной разрушения асфальта.

В настоящее время подрядчик за свой счет ведет работы по восстановлению разрушенного асфальта на участке, сообщает РБК.

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