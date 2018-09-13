Исследование: 73% россиян узнают о событиях в стране и мире из теленовостей

Такие данные опубликовал «Левада-центр».

Новости по телевизору смотрят 73%. Еще 37% опрошенных берут информацию из сетевых ресурсов. Социальные сети для этого используют чуть менее трети населения страны. При этом информационным телевыпускам доверяют 49% участников опроса. Интернет-изданиям, в том числе газетам, журналам и различным порталам, верят 24% респондентов.

Радио пользуется доверием каждого десятого опрошенного, а печатные СМИ — 7% россиян. Информации из соцсетей верят 5%. Около 18% участников опроса считают, что в интернете нет тем, о которых рассказывают более полно и объективно, чем по федеральным каналам.

«Левада-центр» провел опрос с 23 по 30 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. чевлоек в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов, сообщает телеканал «360».

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