Исследование: больше половины россиян предпочитают отечественные машины

Специалисты из аналитического агентства «Автостат» назвали долю отечественных транспортных средств в автопарке РФ.

По данным на 1 января в России числится чуть более 42 млн автомобилей, из которых 61% (25,8 млн) собраны на территории страны. При этом 16,5 млн машин из этого числа составляют автомобили отечественных марок, а 9,3 млн штук — иномарки российской сборки.

Шестая часть автопарка — это иномарки, экспортированные из Японии: всего 6,8 млн единиц. Вдвое меньше в России машин из Германии — 3,5 млн, или 8,2%. Машин из Южной Кореи — 1,2 млн, около 1,1 млн — транспортные средства британской сборки.

Также в РФ зарегистрированы машины, сошедшие с конвейера в Узбекистане — 749 тыс. штук, во Франции — 725 тыс. автомобилей, на Украине — 473 тыс., в США и Чехии — 432 и 429 тыс. соответственно, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», специалисты агентства подсчитали количество мототехники в РФ. Кубань назвали самым «байкерским» регионом РФ.

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