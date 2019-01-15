Исследование: краснодарцы считают себя счастливыми людьми

Они довольны жизнью и уверены в завтрашнем дне. Столица Кубани по этому показателю попала в число лидеров страны.

Исследование провели эксперты Финансового университета при правительстве России. Вместе с Краснодаром в топ рейтинга попали Грозный, Тюмень и Ижевск. Более 80% горожан, по данным опроса, радуются жизни.

Оценку ставили за наличие рабочих мест, качество медицины и дорог, развитие культуры и отношение властей к жителям. Опрос прошел в 78 городах страны с населением свыше 250 тыс. человек.

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