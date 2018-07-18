Исследование: при выборе магазина россияне руководствуются его близостью к дому

18 июля в 09:56

Среди жителей РФ провели опрос, по каким критериям они выбирают торговые точки, в которых покупают продукты.

В исследовании холдинга «Ромир» говорится, что россияне не получают удовольствие от походов в магазин, но когда они все же идут за продуктами, то предпочитают магазины, находящиеся вблизи от дома. В соседние торговые точки предпочитает заходить 64,5% респондентов.

Также большую роль для россиян играют цены: низкую или приемлемую стоимость продуктов как главный фактор выбора отметили 61% и 50,8% опрошенных соответственно. Аналитики отметили, что 49% респондентов следят за постоянными скидками и акциями, а для 57% важен широкий ассортимент магазина.

Для 44,5% россиян принципиально важно расплачиваться банковской картой. Чистоту торгового зала, наличие свежих фруктов и овощей, общее качество и свежесть товара оценивают при выборе магазина 36,3%, 33,8% и 33,5% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1,8 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые проживают во всех типах населенных пунктов по всей территории России, сообщает телеканал «360».

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