Исследование: российский турист тратит за рубежом в среднем 67 тыс. рублей

В тройку самых популярных у россиян стран этим летом вошли Италия, Турция и Испания.

Клиенты Сбербанка этим летом потратили за границей более 141 млрд рублей без учета расходов на перелеты.

В среднем один турист потратил в течение поездки 67 тыс. рублей. Сюда вошли расходы на отели, покупку одежды и продуктов и посещение ресторанов.

По количеству денег, потраченных в среднем на одного туриста, лидируют Французская Полинезия (168,8 тыс. рублей) и Монако (124,1 тыс. рублей). Самый низкий уровень расходов оказался в Гондурасе — менее 5 тыс. рублей в день, сообщает телеканал «360».

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