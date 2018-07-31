Исследование: россияне предпочитают длительные поездки в США и Канаду

Аналитики назвали страны с самым продолжительным пребыванием российских туристов.

В исследовании, проведенном российским сервисом путешествий Туту.ру, проанализировали время между рейсом «туда» и «обратно» и нашли направления, где разница между приездом и отъездом наиболее велика.

В США и Канаде российские путешественники проводят примерно по месяцу: 31 день и 29 дней соответственно. На третьем месте оказались Индия, Вьетнам и Южная Корея. В этих странах россияне остаются в среднем на три недели.

Меньше всего времени туристы из РФ задерживаются в Эстонии — всего четыре дня. По пять дней жители России путешествуют по Беларуси и Финляндии, шесть дней в среднем проводят в Латвии. Согласно исследованию, на пребывание в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции россияне отводят примерно по неделе, сообщает телеканал «360».

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