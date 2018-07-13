Исследование: Сочи вошел в топ-5 городов ЧМ по числу упоминаний в СМИ

Специалисты проанализировали более 200 тыс. публикаций за период проведения чемпионата мира по футболу.

На первом месте по числу упоминаний в СМИ находится Москва (около 70 тыс. сообщений). Второе занял Санкт-Петербург (35 тыс. упоминаний).

С упоминанием Сочи было написано около 30 тыс. сообщений. На третье место городу помог выйти матч между сборными Хорватии и России в одной четвертой части финала на стадионе «Фишт».

Также в пятерку вошли Казань (более 22 тыс.) и Екатеринбург (более 21 тыс. сообщений), сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи вошел в десятку городов ЧМ-2018 с лучшими достопримечательностями и в тройку самых «тусовочных» городов ЧМ.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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