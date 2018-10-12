Исследование: средний чек россиян в магазинах за месяц вырос на 5%

Согласно данным холдинга «Ромир», средний чек жителя России за один поход в магазин в сентябре составил 519 рублей.

Стоимость чека по сравнению с августом увеличилась на 4,8%, ее рост произошел после пяти месяцев снижения. Но в сравнении с показателями за аналогичный период 2017 года средний чек потерял 1%, тогда он составлял 524 рубля. В Южном федеральном округе чек вырос на 14,8% — до 504 рублей.

Средний чек в гипермаркетах в сентябре по сравнению с августом увеличился на 9%. В супермаркетах вырос на 8,5%, в дискаунтерах — на 2,1%. В небольших магазинах традиционной торговли показатель сократился на 3,9%.

Статистика «Ромира» основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканировали штрих-коды всех купленных товаров, информация поступала в базу данных исследования, сообщает РИА «Новости».

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